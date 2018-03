Sounds of the ages in concerto

Torna in concerto a Roma il trio composto da Alessio Zanti al pianoforte, Stefano Antonelli alla chitarra ed Andrea Merli alla batteria. L’appuntamento da non mancare è per Giovedì 12 Aprile alle ore 21 presso il Circolo Montecitorio in via dei Campi Sportivi 5 Roma.



I musicisti proporranno una selezione di brani “mozzafiato” tratti dal repertorio rock internazionale e selezionati dalle indimenticabili epoche che questo genere ha vissuto.

Occasione quindi per rivivere le “età” (Ages) ed i “suoni” (Sounds) del rock.



Questo concerto non sarà l’ennesima “imitazione stilistica” delle canzoni e degli artisti più rappresentativi, quanto un vero e proprio omaggio musicale, attraverso una nuova rilettura in chiave strumentale dei brani.



Info e contatti: tel 0639723170 – email: associazionetommasodaquino@gmail.com

Sito web evento: http://tommasodaquino.it

Facebook: https://it-it.facebook.com/AssociazioneTommasoAquino/



Brani in programma:



- Mississippi Sheiks: Sitting on Top of the World

- Elvis Presley: That’s All Right, Mama

- Jimi Hendrix: Little Wing / Hey Joe

- Rolling Stones: Sympathy for the Devil

- Beatles: Eleanor Rigby

- Doors: Light My Fire

- Cream: White Room

- Creedence C. Revival: Have You Ever Seen the Rain

- Led Zeppelin: Immigrant Song

- Deep Purple: Smoke on the Water

- David Bowie: Starman

- Pink Floyd: Shine On You Crazy Diamond

- Phil Collins: Against All Odds

- Depeche Mode: Enjoy the Silence

- Michael Jackson: Black or White