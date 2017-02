Soundpost al Teatro Vascello

LA BAND SOUNDPOST PRESENTA "CAGELESS" AL TEATRO VASCELLO LIVE AL TEATRO VASCELLO DI ROMA, LUNEDI 27 FEBBRAIO ORE 21.00 In occasione dell'uscita del loro nuovo disco, CAGELESS, i Soundpost saranno protagonisti di uno spettacolo al Teatro Vascello. Un percorso che racconta delle gabbie in cui ci rinchiudono e ci rinchiudiamo spesso senza accorgercene E del processo che ci porta a liberarcene. Nelle parole degli artisti "Cageless" è una domanda che non smetteremo mai di farci... LINK PROMO: https://www.youtube.com/watch?v=tpnLOQLGDUA&t=9s LUNEDI 27 FEBBRAIO 2017 ore 21.00 TEATRO VASCELLO (Via Giacinto Carini 78, Roma) CONTATTI www.facebook.com/soundpostcageless redazione@filmforlife.org