Caron Dimonio al Quirinetta

Venerdì 19 maggio 2017 - ore 23.00 Quirinetta Social Bar - Via Marco Minghetti 5 - Roma Free Entry Venerdì 19 maggio appuntamento con la band rivelazione italiana che ha già aperto i live di The Chameleons e Soviet Soviet: CARON DIMONIO. La band bolognese presenterà i brani del secondo album, "Solaris", in cui l'urgenza punk viene digitalizzata con l'elettronica e rarefatta con l'estetica distaccata dello shoegaze. La struttura musicale è articolata ma fluida e crea melodie che rimangono subito impresse: sarà difficile che possiate scrollarvi di dosso il ritornello di "Dentro Il Buco" e l'immagine dell'imbuto... Line Up 23:00 - 00:00: CARON DIMONIO Ticket: Free Entry Info: https://www.facebook.com/soundjest info@soundjest.com https://www.facebook.com/Carondimonio1269