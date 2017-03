College + Maethelvin all'Alien

Ancora non siete riusciti a dimenticare Ryan Gosling in Drive e state cercando la sua giacca con lo scorpione su Ebay? Non potete fare a meno di mettere #ARealHero a tutto volume quando guidate nella notte? Soundjest per il suo terzo appuntamento porta a Roma College l'autore di quel brano, uno dei più accattivanti della colonna sonora del film e ascoltato su Spotify quasi 40 milioni di volte Aprirà la serata Maethelvin, membro fondatore, proprio insieme a College, del "Valerie Collective" che riunisce i migliori artisti francesi fautori di un'elettronica "retro-futurista ispirata al mood passionale degli anni '80". College nel suo appuntamento romano festeggerà i primi 10 anni di produzione presentando live il suo quarto album "Old Tapes" che raccoglie demo ed inediti registrati in diversi periodi. Non mancheranno i suoi più grandi successi che hanno reso unico uno stile musicale che si muove tra melodie synthwave anni '80 ed elementi disco ed ambient. La più grande abilità del producer francese è proprio quella di creare arrangiamenti intricati ed emotivamente complessi anche partendo dal più semplice dei suoni: la sua elettronica non è solo musica da ballare ma anche da ascoltare con attenzione perché riesce a scavare in profondità e a tirar fuori i sentimenti ed i sogni più nostalgici di ciascuno di noi. E nell'attesa del concerto... Tutti a giocare ad "OutRun"! ALIEN CLUB Via Velletri n° 13 Apertura porte 23:00 Inizio concerti 23:30 Biglietti: 10 Euro Compra online i biglietti: https://www.residentadvisor.net INFO https://www.facebook.com/soundjest info@soundjest.com https://www.facebook.com/collegeoflove/?hc_ref=SEARCH http://www.valeriecollective.com/