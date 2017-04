The Micronaut e Caron Dimonio all'Alien

Soundjest & Alien Club presentano i live di THE MICRONAUT e CARON DIMONIO + Dj-set di GIANLUCA POLVERARI Venerdì 5 e 19 maggio 2017 Alien Club - Via Velletri 13 Roma Venerdì 5 maggio aprirà la serata all'insegna della musica elettronica più affascinante e di tendenza il Dj e produttore tedesco THE MICRONAUT, una vera e propria one-man orchestra. La sua musica sorprende con dinamiche scandite da samples, synth e riff di chitarra suonati dal vivo. I brani, compatti ed energici, chiedono di essere ballati con passione ed urgenza. Ha collezionato più di 100 date all'anno in Germania ed ha condiviso il palco con artisti del calibro di Apparat, Sven Väth, Paul Kalkbrenner, Ada, The Notwist. A seguire GIANLUCA POLVERARI (Radio Città Aperta e Radio Città Futura), storico Dj romano ed animatore delle serate della capitale, continuerà a farvi ballare con una selezione di musica elettronica e dubstep. Venerdì 19 maggio invece appuntamento con la band rivelazione italiana che ha già aperto i live di The Chameleons e Soviet Soviet: CARON DIMONIO. La band bolognese presenterà i brani del secondo album, "Solaris", in cui l'urgenza punk viene digitalizzata con l'elettronica e rarefatta con l'estetica distaccata dello shoegaze. La struttura musicale è articolata ma fluida e crea melodie che rimangono subito impresse: sarà difficile che possiate scrollarvi di dosso il ritornello di "Dentro Il Buco" e l'immagine dell'imbuto... Seguirà nuovamente il dj-set di GIANLUCA POLVERARI con la migliore musica rock ed elettronica anche dal sapore "vintage" per chi ha ancora voglia di scatenarsi con "Girls and Boys". Line up 5 maggio: Apertura porte ore 22:30 23:00 - 00:30: THE MICRONAUT (live act) 00:30 - 04:00: ELECTRO SOFA PARTY (Dj-set Gianluca Polverari) Line up 19 maggio: Apertura porte ore 22:30 23:00 - 00:00: CARON DIMONIO 00:00 - 04:00: Electro Sofa Party (Dj-set Gianluca Polverari) Ticket: ENTRATA GRATIS FINO A MEZZANOTTE IN LISTA SOUNDJEST 10€ CON CONSUMAZIONE DOPO MEZZANOTTE IN LISTA SOUNDJEST 13€ CON CONSUMAZIONE SENZA LISTA Info: https://www.facebook.com/soundjest info@soundjest.com https://www.facebook.com/themicronaut https://www.facebook.com/Carondimonio1269 https://www.youtube.com/watch?v=U_2TeR3qpsY https://www.facebook.com/rcfroma https://www.facebook.com/RadioCittaAperta

