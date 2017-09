Sound rebel dancehall

Da sette anni, ogni giovedi notte, nello storico CENTRO SOCIALE di CASAL DE PAZZI si riunisce un gruppo sempre piu nutrito di amici e sostenitori del CSA LA TORRE.

Narra la leggenda che la presenza di alcuni di loro sia tangibile gia dall'imbrunire e che nottetempo queste strane creature ballino attorno ad un enorme e sgargiante totem.

La serata si chiama SOUND REBEL; un momento di ritrovo che nel corso degli anni ha saputo sedimentarsi nei cuori di sempre piu appassionati di musica Reggae in quel dell'Urbe e non solo.

C'è chi arriva gia al tramonto e si rilassa guardando i colori del giorno stingersi nel gioco di luci che esclusivamente quell'affaccio sulla riserva naturale della valle dell'Aniene sa offrire.

Ci sono gli amanti della cliccata libera del WI FI e ci sono gli scalmanati del biliardino. E poi, ciliegina sulla torta, ci sono il SOUND SYSTEM ARANCIONE ed il SOUND REBEL TEAM. Dalle 22.30 in punto, LOLLOMAN di Yaga Yaga, MARIO DREAD di Cool Runnings, RADIO TORRE e Mauro & Lollo di ORANGE BEAT iniziano ad avvicendarsi alla consolle, intersecando vibrazione jamaicana secondo ogni sua possibile declinazione attraverso quelle CASSE AUTOCOSTRUITE…

E c'è chi, anno dopo anno, ha reso IL SOUND REBEL un punto imprescindibile del proprio tempo libero. Ovvero tutte e tutti voi Rebelz.

Ed è a voi che ci stiamo rivolgendo in questo momento, cosi come a tutte le persone che ancora devono assaggiare questo tuffo nella sound system culture che andrà, per questa stagione, al varo tra un paio di settimane. Si inizia il 5 OTTOBRE per poi proseguire ogni GIOVEDI NOTTE, a sostegno del CSA LA TORRE!



“UP LIKE SEVEN” è un modo di dire d'uso comune in JAMAICA cosi come in molti altri paesi d'origine piu o meno anglofona.

Il suo significato è traducibile in “ALLA GRANDE”, ed è cosi che vogliamo iniziare questa nuova stagione assieme....

UP LIKE SEVEN, IT'S THE SOUND REBEL!



GIOVEDI 5 OTTOBRE 2017

PRIMO SOUND REBEL della stagione 2017/2018!



– BARETTO attivo dalle 19

– TRATTORIOLA in funzione dalle dalle 20

– OPEN AIR ossia OUTDOOR ovvero SOTTO LE STELLE col bel tempo.

– INDOOR ossia AL BARETTO in caso di clima avverso

– BILIARDINO area

– FREE WI-FI per tutti gli amanti della cliccata notturna

– FREE ENTRY

– SOUND SYSTEM DANCEHALL dalle 22:30 alle 03:00/03:30



CSA LA TORRE

Via Carlo Giuseppe Bertero 13

Casal De Pazzi, Roma