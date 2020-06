Soul Terrazz, concerti live sul terrazzo di Zalib

Dal 20 giugno al 25 luglio: 4 date di concerti per tornare ad ascoltare musica dal vivo, reinventando il LIVE ai tempi dell’emergenza sanitaria. Nasce Soul Terrazz, il nuovo format musicale di ZaK che prenderà vita sul terrazzo di Zalib, laboratorio culturale situato nel cuore di Trastevere, e verrà successivamente diffuso in streaming su YouTube.

Non un concerto qualunque, ma un featuring inedito scaturito dall'incontro tra una resident band e un cantante di volta in volta differente, i quali dialogheranno, ri-arrangeranno, improvviseranno vere e proprie jam session musicali dal ritmo Soul, Jazz, Funk, R&B e Hip-Hop.

L’estemporanea intesa musicale tra gli artisti verrà catturata dallo sguardo di più telecamere dirette da un regista, creando un video concerto di alta qualità che verrà eccezionalmente trasmesso sui canali social dedicati. Immerso trai i tetti di Trastevere, potrà assistere al live un pubblico molto ristretto, al fine di rispettare le norme di distanziamento sociale e di preservare, in aggiunta, un’atmosfera familiare ed intima. Il terrazzo diverrà simbolo di condivisione: uno spazio comune, privo di palco, che abbraccerà artisti, band e platea per garantire un’esperienza estetica coinvolgente.

Il format "Soul Terrazz"

Il giorno stesso del concerto, presso uno studio di registrazione a Trastevere (Pyramid Production), la band s’incontrerà con l’artista ospite di quella serata. Lì, sotto terra, s’inizierà a parlare il linguaggio della musica. Cantante e band faranno delle prime prove, dando vita ad un’originale ed eclettica improvvisazione che verrà riproposta durante il live notturno: questo stesso sound collettivo si affinerà artigianalmente sul tetto trasteverino, per offrire agli spettatori un’esperienza sonora unica ed inesplorata, rivivibile solo sul canale YouTube Soul Terrazz grazie ad una produzione audiovisiva di alto livello qualitativo.

Gli artisti

La resident band è composta da nomi d’eccezione provenienti in senso lato dal mondo del Jazz e noti nel panorama musicale sia nazionale che internazionale: Francesco Fratini (tromba), Paolo Zou (chitarra), Adriano Matcovic (basso), Davide Savarese (batteria) e Benjamin Ventura (tastiera).

I cantanti confermati, invece, fanno prevalentemente parte della scena Hip-Hop romana: SWED – il “Sinatra” del rap italiano – e William Pascal, tra i fondatori del collettivo Do Your Thang, saranno i primi artisti ad esibirsi sulla terrazza. Per la serata successiva, ci si immergerà nel personalissimo sogno sonoro creato da Rbsn (Pyramid Studio), ibrido tra Nu Jazz e Soul. A seguire Ainé, artista noto anche al pubblico internazionale sotto l’etichetta discografica Universal Music, che con il suo mix tra Hip-Hop e Soul sta diventando uno dei nuovi protagonisti della scena R&B italiana. A concludere Lucci, uno dei maggiori – e storici – esponenti del rap romano.

Il calendario dei concerti

20/06 SWED e William Pascal

4/07 Rbsn

11/07 Ainé

25/07 Lucci

ZaK, nuova realtà culturale ed artistica

Zalib and Kokè (ZaK) è una nuova realtà culturale e artistica nata dalla collaborazione tra la storica libreria Zalib e il Circolo Arci Kokè: due associazioni con identità differenti, composte da ragazzi e ragazze under 35, accomunate dalla voglia di fare attivismo culturale sul territorio romano. La prima situata nel cuore di Trastevere, il secondo radicato nella zona di Monteverde; dopo anni di contaminazioni creative reciproche, le due associazioni hanno deciso di collaborare fattivamente all’interno di un’unica cornice che li rappresenti, apportando ciascuno il proprio distintivo contributo creativo, artistico e professionale. Nasce così ZaK, ideatrice e produttrice di nuovi format creativi su Roma – dalla musica alla stand-up comedy, dalla poesia alla performance – capaci di valorizzare l’arte e la cultura in tutte le sue forme.