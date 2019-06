Soul Syster & Deborah Iurato, concerto gratuito a Roma

Nella cornice della Galleria Commerciale Porta di Roma, secondo appuntamento del Festival estivo Live Luglio 2019 sarà con Soul Syster e Deborah Iurato.

In occasione dell’uscita del singolo “Stammi bene (on my mind)”, che li vede collaborare per la prima volta, infatti, Soul System e Deborah Iurato condivideranno il palco di Porta di Roma Live il prossimo 6 luglio alle 21,30. I vincitori della decima edizione di X Factor e la vincitrice di Amici 2014 sono pronti a regalare al pubblico un concerto a prova d’estate, sull’onda di RnB, soul e funk.

L'ingresso al concerto è gratuito, accesso libero fino ad esaurimento disponibilità.