Sabato 14 Aprile i Soul Peanuts presentano Revival anni '80 al Cotton Club



Gli anni migliori della musica pop dicono, sicuramente i più divertenti...si perché nascevano i primi video clip più elaborati, e i programmi dedicati, come non ricordare DJ Television con Cecchetto a presentare e poi Jovanotti e Fiorello agli albori della loro carriera. Soulpeanuts ci riporteranno indietro nel tempo con brani di autori come gli Earth Wind & Fire, Chaka Khan, Stevie Wonder, Anita Baker, Ashford & Simpson, George Benson, Stephanie Mills , Maxwell. 11 elementi con una sezione fiati, tre vocalist, e la ritmica.



Line up:



GIORGIA CREATURA VOCE

ROY CANUTI VOCE

ALESSANDRO FROSI VOCE

PIETRO PELLEGRINI TROMBA

ROBERTO GUADAGNO SAX

ELISABETTA MATTEI TROMBONE

MARCO ORTAME CHITARRA

DIEGO CALCAGNO TASTIERE

DAVID PINTALDI BASSO

SIMONE TALONE PERCUSSIONI

MICHAEL COAL BATTERIA



______________________________________

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazioni :

0685352527



www.cottonclubroma.it



INGRESSO : 5€

(Menu alla carta o consumazione obbligatoria)

_________________________________________