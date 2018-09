Soul Peanuts Big Band in concerto a Village Celimontana

Soulpeanuts 2.0 Big Band è nata nel 2015, fortemente voluta da Michael Coal, Producer degli anni '80 e drummer. E’ dedicata alla musica Afroamericana del periodo più significativo, dagli anni '70 fino alla fine degli '80. Anni in cui l’America produsse una vera e propria rivoluzione culturale e musicale delle minoranze. I contenuti, gli interpreti, il sound, le produzioni discografiche, la qualità del Recording, invasero il mondo coinvolgendo milioni di persone. Un movimento musicale ricco di nuove idee generate dalla volontà di reagire e cambiare le condizioni della gente Afroamericana. I ritmi coinvolgenti favorirono la diffusione planetaria delle discoteche raccogliendo milioni di persone che ballavano ogni week end.



Il nome Soulpeanuts deriva da un famosissimo pezzo di Dizzy Gillespie degli anni 50. appunto Salt Peanuts. Anche il logo ricorda i barattoli di Peanuts degli anni '50. Soulpeanuts ha un repertorio che abbraccia R&B, soul, Funk e sconfina nella Disco '80. La formazione è numerosa, con tre Vocalist, una sezione fiati con tre elementi e una ritmica di 5 elementi. Nel panorama delle band Italiane non c’era una formazione così composta e dedicata alla musica Afroamericana. Soprattutto oggi non c’è più quel GROOVE e quell’Energia trasmessa da ogni singola nota e che provoca gioia ed altre forti emozioni per chi ascolta. L’assenza negli ultimi 20 anni dei contenuti con tali caratteri musicali, hanno spinto la voglia di far riemergere quel Sound che ha lasciato un segno indelebile scolpito nella storia della musica. kEEPING ALIVE THE MUSICAL EMOTIONS.



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



Line-Up

Giorgia Creatura - Vocal

Alessandro Frosi - Vocal

Roy Canuti - Vocal

Diego Calcagno - Keyboards

David Pintaldi - Bass

Marco Ortame - Guitar

Simone Talone - Percussion

Michael Coal - Drums

Pietro Pellegrini - Trumpet

Roberto Guadagno - Sax

Elisabetta Mattei - Trombone