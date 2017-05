Soul city allnighter all'Ego club

Compie 9 anni il Roma Soul City Allnighter, la notte più Soul della Capitale, che per l'occasione ospiterà alla consolle dell'Ego Club una leggenda della scena soul britannica, TJ aka Terry Jones. Londinese, dj da oltre 45 anni, Terry Jones è uno dei più apprezzati e conosciuti dj di musica soul di tutt'Europa grazie alla sua precisa cifra stilistica che miscela sonorità classiche con le ultime tendenze del modern soul e soulful dance. Una carriera lunghissima che ha nei 25 anni come resident allo storico festival Southport Weekender, nei 21 al "The Norkfolk Village", al Village Soul e agli album compilation "Soul Togetherness presents Village Soul", le sue punte di diamante. L'appuntamento per vinile, talco, dancefloor e soulies è per sabato 20 maggio all'Ego Club in via Tripoli 22, a due passi da via Nomentana, un suggestivo night club in puro stile anni 70 con parquet di legno. Qui, dalle 23 alle 4 si ballerà con tutte le sfumature di Northern, rare e modern soul miscelato dal guest Terry Jones e dai tre djs resident Carlo Campaiola, Leo Mastropierro e Marco "Nerone" Dall'Asta. Durante l'Allnighter si svolgerà una Dance Competition in collaborazione con Soul O'Session Italian Northern Soul Dance Society. Saranno premiati il miglior ballerino e la migliore ballerina. Il concorso è aperto e libero.