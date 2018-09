Sotto le stelle di Roccabruna - Osservazione astronomica a Villa Adriana

Per l'ultimo appuntamento serale della stagione estiva di Villa Adriana, in occasione dell'anniversario dei 1900 anni dall'arrivo di Adriano a Roma nelle vesti di imperatore e dall'inizio della costruzione della sua dimora a Tivoli, l'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este organizza il 14 SETTEMBRE 2018 la Serata osservativa con conferenza introduttiva, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Hipparcos e il Civico Museo Geopaleontologico "Ardito Desio" di Rocca di Cave (RM).



L’attività si svolgerà presso Villa Adriana (Largo Marguerite Yourcenar, 1, 00010 Tivoli RM).



Il luogo scelto per le osservazioni è la terrazza panoramica di Roccabruna, dove all'epoca dell'imperatore Adriano svettava una struttura - oggi solo parzialmente conservata - con probabili funzioni di osservatorio astronomico.





PROGRAMMA

Ore 19.00 - 22.00



La serata avrà inizio alle 19:00 presso la terrazza dei Mouseia (Museo del Canopo) con la conferenza introduttiva del prof. Maurizio Chirri dal titolo “Sotto il cielo del Mediterraneo: antiche tradizioni e miti, riflessi della volta celeste”. Dopo una breve passeggiata fino a Roccabruna si proseguirà, fino alle ore 22:00, con l'osservazione guidata della volta celeste a occhio nudo e al telescopio.



INFORMAZIONI

La partecipazione è a numero chiuso, fino ad esaurimento posti con acquisto di biglietto dedicato, il giorno stesso, presso la biglietteria di Villa Adriana.



La visita all’area archeologica è possibile prima dell’inizio della conferenza.



APPUNTAMENTO ore 18:50, all’interno dell’area archeologica, presso il Canopo. Il percorso fino a Roccabruna è stato recentemente dotato di illuminazione. Si consiglia tuttavia di indossare calzature comode adatte a terreni sterrati.



BIGLIETTO: intero 13 €, ridotto 8€;

Fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento di ingresso ai luoghi della cultura italiani, consultabili nel sito web del MiBACT.



In biglietteria, richiedere il biglietto DEDICATO alla serata osservativa.







CONTATTI

Referente dell’Evento:

Dott.ssa Francesca Roncoroni,

Tel.: 0774/768085

Email: francesca.roncoroni@beniculturali.it