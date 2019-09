I sotterranei di Santa Maria in Via Lata, visita guidata con archeologo

DOMENICA 22 SETTEMBRE ORE 18.00



Un’eccezionale visita guidata condotta dai nostri archeologi, alla scoperta di alcuni tra i sotterranei più articolati e importanti per la ricostruzione della storia antica di Roma. Scenderemo, con un permesso speciale, ad una profondità di circa 5 metri, per conoscere le innumerevoli trasformazioni di ambienti antichissimi, dapprima magazzini per derrate alimentari, poi (intorno al VII – VIII secolo) luogo di aggregazione di una comunità cristiana: qui si installò, infatti un’antica diaconia. L’ambiente sotterraneo comprendeva alcuni pregevoli arredi cosmateschi e affreschi raffinatissimi, alcuni distaccati nel 1960 per sottrarli all’umidità.



Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636

Div. abili: presenza di barriere architettoniche