I sotterranei di San Marcello al corso, visita guidata con archeologo

SABATO 21 SETTEMBRE ORE 17.00



Il sottosuolo di Roma svela ancora una volta i suoi segreti. Scopri come visitare i sotterranei di Via del Corso. Con la nostra guida abilitata/archeologo e con un permesso speciale, potrai visitare l’interno dei sotterranei della Chiesa di San Marcello al Corso. Piccola e semi nascosta chiesa barocca, che cela al suo interno inestimabili tesori artistici, opere di Perin del Vaga, Alessandro Algardi, il Sansovino e altri. L’eccezionalità però è tutta nei sotterranei della chiesa, dove avrai il privilegio esclusivo di ammirare uno dei più antichi battisteri di Roma, databile intorno al secolo VIII ma ricavato da una struttura del V secolo, con ancora la vasca per il rito a immersione, tipologia riscontrata assai raramente a Roma.



Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636

Div. abili: presenza di barriere architettoniche