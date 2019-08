Nei sotterranei di Piazza Navona...lo Stadio di Domiziano!

Roma, la caput mundi, non poteva essere seconda a nessuno, neanche nello sport. E così il sogno di un imperatore divenne realtà. Asceso al trono, Domiziano fece costruire nel Campo Marzio il primo stadio in muratura di maestose dimensioni: poteva contenere fino a 30.000 spettatori.

Ma la grande innovazione di Domiziano fu quella di introdurre nella cultura romana le discipline sportive di tradizione greca e di istituire le Olimpiadi di Roma.

Sarà una vera sorpresa conoscere le antiche competizioni, le regole di gioco, ma anche le abitudini degli spettatori….c'è una Roma che vive sotto i nostri piedi!



Appuntamento: Via di Tor Sanguigna n. 3 alle ore 17.15

Non adatta agli amici a 4 zampe!

Contributo visita, incluso biglietto di ingresso:

Intero € 13,00; convenzionati: € 12,00; under 25 € 10,00; minori di 18 anni: € 8,00; minori di 12 anni: gratis



modalità di pagamento: in loco

Div. Abili: assenza di barriere architettoniche

Prenotazione obbligatoria su: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054

Tutte le altre informazioni su: https://associazioneculturalecalipso.com/2017/10/21/stadio-di-domiziano/