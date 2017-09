Sospesa tra Cielo e Terra con Alessia Ciccone

Il nuovo progetto di Alessia Ciccone & Dj Claudio Ciccone Bros. I Racconti di Ale ,Il Tango Dell'Amore ect.noti ai piu' per i loro Live Dj Set con Steve Norman Sax Spandau Ballet e per la loro partecipazione ad Energy For Swim al Foro Italico con le Stelle del nuoto,sembrano trasportarci,accostarsi, accarezzare quasi con le sonorita'di questo tempo e la voce calda e sensuale di Alessia Ciccone il personaggio del libro "Sospesa tra Cielo e Terra"

Maria Sole "Una donna di successo, una vasta rete di contatti. Cosa si può desiderare di più dalla vita? Ambientato in una Roma con tutte le sue contraddizioni, “Sospesa tra cielo e terra” è il coinvolgente romanzo di Patrizia Palombi, disponibile sia in versione cartacea che in quella digitale ed edito dalla giovane Casa Editrice di Vito Pacelli, la BookSprint Edizioni.

Maria Sole ha dedicato tutta la sua vita alla cultura e alla carriera, una donna realizzata ma molto infelice e con poca stima di sé.

Un libro scorrevole e coinvolgente che, pagina dopo pagina, riuscirà a divertire ma anche a far riflettere. Maria Sole incarna perfettamente la società moderna fatta di stress, nervosismo e ambizione; una protagonista in cui sarà molto facile immedesimarsi e grazie alla quale si potrà rivivere una seconda occasione alla riscoperta di ciò che è veramente importante.

Sabato 23 Settembre ore 22 presentazione ufficiale di Sospesa tra Cielo e Terra il nuovo romanzo della scrittora Patrizia Palombi ,firmacopie a cura dell'autrice e intima chiacchierata sul libro ed i suoi profondi retroscena con Nunzio Ciccone presso il Pincetto.





