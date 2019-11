Il 25 novembre prossimo dalle ore 16.00 alle ore 19.00 la Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma ospiterà il primo evento ufficiale del progetto "SOS Stanlio e Ollio - salviamo le versioni italiane dei film di Laurel e Hardy": si terrà la presentazione della monografia "Atollo K: l'isola della presunta felicità: Laurel e Hardy nel loro ultimo film insieme. Con la sceneggiatura inedita di Piero Tellini" (Pioda Imaging Editore, Roma ottobre 2019), curata da Enzo Pio Pignatiello, con raccolta di contributi e saggi di Sergio M.Grmek Germani, Maurizio Nichetti, Simone Santilli, Andrea Benfante. Interverranno Sergio M. Grmek Germani, Livio Jacob, Massimo Tellini e gli autori del libro, moderati da Ignazio Gori.

Nel corso della serata sarà proiettata, in anteprima nazionale, la versione italiana di Atollo K in alta definizione, più completa e più vicina a quella uscita nei cinema del 1951, recuperata mediante una ricognizione “a tappeto” di tutte le copie in pellicola 35 mm ancora esistenti presso le varie cineteche e i collezionisti privati (due delle quali provenienti, rispettivamente, dalle collezioni di Alessandro Moretto, e la seconda dal fondo Pignatiello, Santilli, Venier), lo studio del copione originale del film (lista dialoghi, messa a disposizione da Massimo Tellini, figlio del compianto sceneggiatore Piero, inclusa per memoria storica integralmente nel libro), oltre ad una minuziosa opera di ricostruzione digitale, in progress ormai da diversi anni. Il film sarà proiettato in formato DCP con audio inedito da 35mm e con sottotitoli nelle scene ancora mancanti nella traccia audio italiana allo stato attuale delle ricerche.

Per l'occasione sarà presentato ufficialmente a Roma il progetto di recupero delle versioni italiane dei film di Stanlio e Ollio, in partnership con La Cineteca del Friuli, il Festival internazionale del cinema e delle arti i 1000 occhi di Trieste, L' Istituto cinematografico dell'Aquila "La lanterna magica", e Diari di Cineclub.

Non rimane che darvi appuntamento lunedì 25 novembre 2019 alle 16.00, alla Casa del Cinema, largo Marcello Mastroianni, Villa Borghese, Roma.

