L'evento avrà luogo il 24 maggio 2019 dalle ore 19:30 presso il Caffè letterario in via Ostiense, 95, Roma.



°°ENTRATA GRATUITA°°



Durante l'evento saranno esposte più di 100 FOTOGRAFIE scattate in giro per il mondo. Ci saranno delle ESIBIZIONI DI AEREA, arte del corpo che lega con i colorati scatti appesi su tutte le pareti del locale.

Verrà presentato il progetto "Sorridendo, in silenzio oltre il confine".

Un pezzo di teatro danza esprimerà anche grazie ai numerosi monologhi il senso di tutto il progetto.

Se cercate qualcosa che vi faccia emozionare, venite al Caffè Letterario la sera del 24 maggio.

Vi aspettiamo.