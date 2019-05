"Sorgo in Borgo", Festa dell'estate

Sabato 8 e domenica 9 Giugno le vie di Formello saranno teatro della II edizione della Festa dell’estate “Sorbo In Borgo” dedicata alla scoperta della bellezza e dell’eccellenza di questo antico borgo nella campagna a nord di Roma.

Sorgo in Borgo 2019

Grazie a Luca Maroni e a sua sorella Francesca, ideatori dell’iniziativa, il comune di Formello, sull’onda del successo dell’anno precedente, ha voluto impegnarsi sempre più per raccontare la storia del suo paese, aprendo le piazze, i laboratori artigiani, i palazzi nobiliari. Performance artistiche, laboratori gastronomici su famose e antiche ricette del territorio, seminari storici sul vino, degustazioni di vini guidate dallo stesso Maroni, concerti, degustazioni di prodotti tipici del territorio animeranno le vie di Formello accogliendo appassionati del vino e neofiti, famiglie e turisti, nei salotti del paese, cioè le piazze. Il nome della manifestazione si deve, infatti, al sorbo che cresce rigoglioso sulle colline che circondano il borgo e che verdeggiano nella Valle del Sorbo, così detta per la larghissima presenza di questa antichissima pianta che i Romani portarono dall’Asia e dall’Africa.

La Festa d’Estate è, dunque, una celebrazione della comunità di Formello e un’occasione imperdibile per offrire ai visitatori l’immagine più vera del borgo, nel nucleo più antico della cittadina. Ideata da Luca e Francesca Maroni, la manifestazione è promossa dal Comune di Formello, ed è sostenuta dalla Proloco di Formello e dal Museo dell’Agro Veientano.

I luoghi

I luoghi della città ove si svolgeranno le manifestazioni sono sei: il Cortile e la Terrazza di Palazzo Chigi, Piazza Sant’Angelo, Piazza San Lorenzo, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Garibaldi, Piazza e Via Ferrucci. L’itinerario dei visitatori si snoderà da Piazza San Lorenzo, ove si trova Palazzo Chigi che sarà luogo di numerose attività, attraverso le piazzette e le vie circostanti sino a giungere in Piazza Sant’Angelo, diventando il suggestivo palcoscenico dei produttori vinicoli e gastronomici, chiamati a mostrare il frutto della loro grande passione e del loro lavoro.

L’accesso all’evento e a tutte le attività (degustazioni, laboratori, seminari e intrattenimento) sono totalmente gratuiti: “La cultura legata al territorio in cui viviamo deve diventare un patrimonio comune – afferma Luca Maroni – senza speculazioni. La rinascita economica del nostro paese passa infatti attraverso la scoperta e la giusta celebrazione delle nostre eccellenze enogastronomiche, specchio della cultura millenaria di cui siamo il frutto. Fatevi ammaliare dai profumi e dalle storie di Formello: scoprirete un mondo affascinante, colto ed indimenticabile!”.

Non mancherà la musica, leit motiv di tutte le manifestazioni curate dal critico, con lo spettacolo “Francigena in Jazz&Swing”, Concerto di musica jazz e swing, esibizioni di danza curato dal Formello Jazz Festival e ancora la danza e l'arte con la suggestiva performance di DANZARTE del pittore/produttore vitivinicolo/performer Maurizio Pio Rocchi e della ballerina Vanessa Valle.

I laboratori organizzati stupiranno con abbinamenti tra cibo, vino e prodotti delle campagne intorno a Roma (olio, miele e pani fra i protagonisti) mentre la degustazione guidata “PANE AL PANE, VINO AL VINO” con Francesca Maroni farà assaporare il valore senza tempo di uno degli alimenti fondamentali della nostra cultura in accompagnamento con una selezione di etichette del territorio.

Luca Maroni, analista sensoriale, grande esperto di vini, autore ed editore dell'Annuario dei Migliori Vini Italiani (in cui analizza l’intera produzione vitivinicola italiana secondo il suo “metodo Maroni”) guiderà personalmente alcune degustazioni di vino.

Il tema della riscoperta e della conservazione dei vigneti autoctoni è infatti molto caro a Luca Maroni che ha dato vita presso l’Orto Botanico di Roma in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma a “Vigneto Italia”, la prima raccolta ampelografica in Italia che raccoglie ben 155 vitigni autoctoni che sarà teatro, dal 20 al 22 giugno della manifestazione ROMA HORTUS VINI – Festival dei Vitigni Autoctoni.

Il fine di questa splendida festa dedicata a Formello è accendere i riflettori su un territorio spesso dimenticato a favore di altri più famosi, ma davvero degno di attenzione dagli amanti dell’eccellenza enogastronomica.

Il programma di Sorgo in Borgo

SABATO 8 Giugno

17.30 Inaugurazione della manifestazione a cura del Comune di Formello

17.30 – 23.00 LE DAME INVISIBILI a cura del MARF (Museo dell’Arte del Riciclo di Formello): cinque dame in ricchi abiti ottocenteschi - realizzati in carta e plastica - popolano Palazzo Chigi. Cortile di Palazzo Chigi

18.30 RICICLIAMO IL BOSCO spazio creativo a cura del MARF: i bambini con materiali di recupero e colori a volontà daranno vita agli animaletti delle valli del Sorbo. Piazza Vittorio Emanuele

18.30 TIPICAMENTE SORBO: LA PIZZA FORMELLESE con Barbara Loi di Pizzalcorso e Francesca Maroni, la tipica PIZZA FORMELLESE Cortile di Palazzo Chigi

19.00 MUSICA A PASSEGGIO per le vie del Borgo la BANDA COMUNALE A.BERNABEI. Centro Storico

19.30 FRITTO SICILIANO supplì e arancini spiegati da Mattia Michelangeli di EDEN LAB.Cortile di Palazzo Chigi

20.00 PANE AL PANE, VINO AL VINO Francesca Romana Maroni e Raffaella Cometti con i forni locali: Pane del Sorbo e storia della mola. Piazza Sant’Angelo

20.30 FORMELLO JAZZ FESTIVAL presenta “Francigena in Jazz&Swing” A lezione di Lindy Hop da “The Swing Barriques”: atmosfera retrò per le tue degustazioni tra i vicoli del borgo. Piazza San Lorenzo

20.30 DANCE PAINTING: COLORI E SUONI NELL’ARTE IN MOVIMENTO Performance dal vivo dell’artista/produttore di vino Maurizio Pio Rocchi e della danzatrice Vanessa Valle. Piazza Sant’Angelo

21.00 VERDE OLIVA Laboratorio di degustazione dell’OLIO del Frantoio Presciuttini. Piazza Sant’Angelo

21.00 DEGUSTAZIONE GUIDATA DA LUCA MARONI Luca Maroni - analista sensoriale e i produttori stessi – presenteranno i vini in assaggio. Cortile di Palazzo Chigi

22.00 FORMELLO JAZZ FESTIVAL presenta “Francigena in Jazz&Swing” A lezione di Lindy Hop da “The Swing Barriques”: atmosfera retrò per le tue degustazioni tra i vicoli del borgo. Piazza San Lorenzo

DOMENICA 9 Giugno

17:00 Apertura Manifestazione

17.00 – 22.00 LE DAME INVISIBILI a cura del MARF (Museo dell’Arte del Riciclo di Formello): cinque dame in ricchi abiti ottocenteschi - realizzati in carta e plastica - popolano Palazzo Chigi. Cortile di Palazzo Chigi

18.30 RICICLIAMO IL BOSCO spazio creativo a cura del MARF: i bambini con materiali di recupero e colori a volontà daranno vita agli animaletti delle valli del Sorbo. Piazza Vittorio Emanuele

18.30 TIPICAMENTE SORBO: LA PIZZA FORMELLESE con Barbara Loi di Pizzalcorso, la tipica PIZZA FORMELLESE. Cortile di Palazzo Chigi

19.00 IN WINE IS THE SONG Voci di gioia con Il piccolo Coro, il Coro Mamme & Papà, il Coro delle Maestre e Il coro dei Nonni a cura dell’associazione KOL RINÀ. Piazza Sant’Angelo

19.30 DEGUSTAZIONE GUIDATA DA LUCA MARONI Luca Maroni - analista sensoriale - e il produttore stesso con i vini in assaggio. Cortile di Palazzo Chigi

19.30 MUSICA A PASSEGGIO per le vie del Borgo la BANDA COMUNALE A. BERNABEI. Centro Storico

20.00 PANE AL PANE, VINO AL VINO Francesca Romana Maroni e Raffaella Cometti con i forni locali: Pane del Sorbo e storia della mola Piazza Sant’Angelo

20.30 FORMELLO JAZZ FESTIVAL presenta “Francigena in Jazz&Swing” Dj Arpad – All Over The Swing: lezioni gratuite di Lindy Hop con Lalla Hop e atmosfera retrò per le tue degustazioni tra i vicoli del borgo. Piazza San Lorenzo

20.30 DANCE PAINTING: COLORI E SUONI NELL’ARTE IN MOVIMENTO Performance dal vivo dell’artista/produttore di vino Maurizio Pio Rocchi e della danzatrice Vanessa Valle. Piazza Sant’Angelo

21.00 DI FIORE IN FIORE: Pane & Miele Laboratorio di degustazione del miele di Apicoltura Stefano Grazioli e Apicoltura Monte Funicolo sui pani di Franco Sanità del Panificio di Veroli. Cortile di Palazzo Chigi

21.30 FORMELLO JAZZ FESTIVAL presenta “Francigena in Jazz&Swing” Dj Arpad – All Over The Swing: lezioni gratuite di Lindy Hop con Lalla Hop e atmosfera retrò per le tue degustazioni tra i vicoli del borgo. Piazza San Lorenzo

DOVE MANGIARE (a pagamento):

L’UNICA TRIPPA CHE CI PIACE! Delizia di trippa al sugo a cura dell’Associazione Pro Loco di Formello. Piazza San Lorenzo

FRITTO: CHE PIZZA! In collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Formello, pizze fritte Piazza Vittorio Emanuele

FRIGGI CHE TI PASSA Fritti misti a cura di EDEN LAB Piazza Ferrucci

VIN@MOR: GASTRONOMIA D’AUTORE (a partire dalle ore 20.00) Piatti da gustare a cura dell’Associazione Vin@mor. Terrazza Palazzo Chigi

LE CUOCHE CUOCARINE Delizie regionali. Piazza Vittorio Emanuele