Sophisticated Lady...The Music of Duke Ellington

Progetto nato dalla passione ventennale di Massimo Pirone per the Duke e per la sua meravigliosa musica. Lo spettacolo ripercorrera’ la sua storia musicale dalle origini ai concerti sacri che rappresentano anche il periodo finale di Duke Ellington.

Il tutto con gli arrangiamenti originali realizzati dall'Orchestra Big Fat Band. Ospite Carlo Capobianchi alla tromba.