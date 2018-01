SABATO 3 FEBBRAIO alle ore 15:30

"SOPHIA E IL BOSCO DI FUFFOLANDIA"

di Carolina D'Isanto per Milena Edizioni sbarca a Roma!!!!!!



LA Libreria Equilibri, nella bellissima zona della Balduina, sarà location per la prima presentazione roma del nuovo libro di Carolina D'isanto "Sophia e il bosco di Fuffolandia".



La giovane autrice Carolina D'Isanto alla sua seconda pubblicazione per bambini per Milena Edizioni farà conoscere a tutti i bambini e ragazzi presenti le divertenti avventure della piccola Sophia, bimba molto coccolona e furba che fa disperare i genitori perchè non poggia i piedi a terra. La bimba ha infatti paura di essere risucchiata dal terreno, così i genitori sono costretti a tenerla sempre in braccio. A convincerla a camminare da sola saranno tutti i simpatici e saggi personaggi che animano il bosco di Fuffolandia.

Al testo sono abbinate le bellissime illustrazioni a colori dell'artista salernitana Carla Memoli.

Dopo la presentazione dei personaggi e delle loro divertenti vicende, l'autrice farà cimentare i piccoli presenti in un laboratorio creativo a tema: tutti assieme costruiranno un segnalibro, utilizzando carta, colla, legnetti e tanti tanti colori per decorare secondo la propria fantasia!







QUANDO: 3 Febbraio ore 15:30

DOVE: Libreria Equilibri - Piazzale delle Medaglie d'oro 36B

INGRESSO LIBERO