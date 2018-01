Sono nato per volare al Teatro Kopò

"Da grande voglio fare il pilota ... Sono nato per volare." Così si presenta il protagonista della storia. Siamo nel giugno 1980 e Vincenzo Diodato, un bambino di 10 anni, siciliano che vive a Bologna, si prepara a partire per le vacanze accompagnato dalla madre, dalla sorellina di 7 anni e dal fratellino Giuseppe (”la luce dei nostri occhi”). L’aereo ha un ritardo di due ore ... Vincenzo ricorda con leggerezza l’ultimo Natale vissuto in famiglia, abbandonandosi all’odore delle arancine della nonna, alle favole raccontate dalla mamma, alla caponata. Alle 20.08 l’aereo “bianco e rosso” decolla ... E’ uno spettacolo pieno di ritmo e passione, dolce e carnale allo stesso tempo. Il dialetto siciliano è rapidamente comprensibile, familiare ed è probabilmente l’unico modo, così diretto, per sentire l’odore di quegli anni, attraverso le narici di un bambino che ha un sogno... volare ... con lo stesso aereo che gli è stato regalato nel Natale del 1979.



Di e con Giuseppe Arnone

Produzione TEATRO KOPÓ

Spettacolo Vincitore del Festival Confronti Creativi del 2014 e del Premio Nuove Entità Teatrali 2014