I Sonetti d'amore di Pier Paolo Pasolini - Serata di letture

Una serata dedicata alle più belle poesie e ai Sonetti d'amore di PIER PAOLO PASOLINI, a 44 anni dalla sua prematura scomparsa. Componimenti riscoperti solo nel 2003 e tutt'ora poco noti, che il poeta friulano dedicò a Ninetto Davoli.



Nella prestigiosa location di Palazzo Merulana, a Roma, riscopriremo insieme questo gioiello della letteratura italiana.



Durante la serata, e con un unico ingresso, saranno visitabili anche le due esposizioni attualmente in corso a Palazzo Merulana. La mostra Jan Fabre. The Rhythm of the Brain, dedicata all’artista belga, rappresenta un’indagine sul rapporto tra arte e scienza sotto la poliedrica visione dell’artista, visitabile nella Sala delle Sculture, nel Salone e nella Galleria. Mentre nella Sala Attico al quarto piano, il pubblico sarà accolto dal progetto fotografico “Sicilians. Fotografi siciliani sparsi nel mondo" realizzato da Roberto Strano.



La serata sarà inoltre allietata da una degustazione di vini offerta dalla Cantina Villa Simone.



Letture:

- Mara Sabia (attrice e docente)

- Emilio Fabio Torsello (giornalista, fondatore del progetto "La Setta dei Poeti estinti")



Modalità di partecipazione: Tickets online > https://bit.ly/33MNn0w (selezionando la data del 2 novembre e seguendo la procedura di prevendita) o tramite call center: 06 3996 7800

Intero 15.00 €

Ridotto 13.00 € (giovani under 27, adulti over 65, insegnanti, appartenenti a gruppi convenzionati)

per i possessori di Palazzo Merulana Pass 8.00 €



Il biglietto consente la visita alla Collezione Cerasi e alle mostre temporanee in corso, la partecipazione alla serata di letture.



Si raccomanda di visitare le mostre prima dell’incontro di letture.