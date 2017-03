Musiche di M. Clementi, E. Satie, L. van Beethoven, A. Chačaturjan, J. Sibelius, F. Busoni, M. Ravel Tullio Forlenza, pianoforte Il concerto è una breve riflessione sul tema della "Sonatina", forma musicale diffusa e indipendente che sfrutta la condensazione della forma sonata permettendo di realizzare composizioni temporalmente più contenute nonché fortemente caratterizzate. Dalla sua nascita come genere compositivo destinato principalmente ai principianti, si trasforma presto in un terreno idoneo alla sperimentazione di forme e contenuti musicali, così da risultare interessante per moltissimi compositori che ce ne hanno lasciato importanti realizzazioni. Ingresso / Ticket € 15,00 - ridotto € 8,00 ( riservato ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio purché muniti di libretto) Servizio gratuito di prenotazione ( vivamente consigliata) CONVENTO S. XII APOSTOLI - SALA dell'IMMACOLATA Via del Vaccaro, 9 - angolo p.za Ss. Apostoli Roma info e prenotazioni: cameramusicaleromana@gmail.com www.cameramusicaleromana.it Tel.: +39 333 45 71 245