Some Disordered Interior Geometries: la coreografa Paola Bedoni all'Altrove Teatro Studio

Domenica 3 novembre alle 18.30 inizia la stagione di musica e danza dell’Altrove Teatro Studio con Some Disordered Interior Geometries coreografia e interpretazione di Paola Bedoni con la partecipazione speciale di Clara Consolandi e le musiche di Charles Ives, Gyorgy Ligeti, Cesar Frank.

Una produzione di Compagnia Xe, MiBACT, Regione Toscana, Comune di San Casciano Val di Pesa, un personale omaggio alla fotografa Francesca Woodman di Paola Bedoni. Sette piccoli quadri ispirati alla sua opera: Untitled, And I had forgotten how to read music, Charlie the model, On being an Angel, Self portrait talking to Vincent, It must be time for lunch now, Postcard to mum and dad.

Some Disordered Interior Geometries (parafrasi sul ritrovamento di un corpo) si ispira al lavoro della fotografa Francesca Woodman e ne indaga le principali sfumature artistiche come pretesto di studio e traduzione attraverso la danza.



Per tutte le informazioni riguardanti la Stagione 2019/2020 dell’Altrove Teatro Studio è possibile visitare il sito www.altroveteatrostudio.it. Per prenotare via mail ipensieridellaltrove@gmail.com o contattare telefonicamente il 351/8700413.