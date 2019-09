Allenati al top...allenati al Somalia Sport Club!

Comincia alla grande una nuova stagione di sport e benessere, tesserati con noi al Somalia Sport Club!

SOMALIA SPORT CLUB è un impianto sportivo polivalente sito in Largo Somalia 60, nel cuore del quartiere trieste/salario di Roma, a poche centinaia di metri da Villa Ada e dalla fermata “Libia” della metro.

Nei suoi oltre 3000 mq di superficie, l'impianto ospita un'ampia sala pesi, un'area dedicata all'allenamento funzionale, due sale corsi in cui è in programmazione una vasta tipologia di corsi fitness, una piscina indoor di 25 metri per il nuoto libero e l'acquafitness ed una splendida area benessere composta da bagno turco, sauna e doppia vasca di raffreddamento.

Somalia Sport Club è aperto tutti i giorni e vi aspetta fino al 30 settembre con una tariffa speciale per l'acquisto della Tessera Club Annuale!

Video: https://www.somaliasportclub.it/somalia-sport-club-video/

Telefono: 06.32460770