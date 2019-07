I Solisti Aquilani - Concerto "Le Quattro Stagioni"

"Una Nuova Stagione – Antonio Vivaldi, Le Quattro Stagioni" è il grande successo del progetto de I Solisti Aquilani e Daniele Orlando che sta raggiungendo i 4 milioni di ascolti su Spotify.



Il progetto artistico, patrocinato dal Parlamento Europeo e dall'Associazione T.E.S. (Transizione Ecologica Solidale), nasce dalla necessità di riflettere e far riflettere sul ruolo dell’Uomo all’interno dell’Ambiente, offrendo così al pubblico una chiave interpretativa che va oltre una tradizionale esecuzione.



Vivaldi descrive con i suoi sonetti e la sua musica una natura incontaminata. Ben diversa è l’amara visione di come la Natura sia stata ridotta da un intervento dell’uomo spesso troppo invasivo. Questa interpretazione offre un “chiaroscuro” sonoro: da un lato la Natura per come era, sarebbe potuta e potrebbe tornare ad essere e dall’altro la Natura violata, come quella che abbiamo troppo spesso di fronte ai nostri occhi.



Dopo la presentazione ufficiale al Parlamento Europeo di Bruxelles e alla Camera dei deputati di Roma, reduci di un’intensa tournée che li ha resi protagonisti di concerti nelle scuole e nelle fabbriche, venerdì 2 agosto alle ore 21.30 si esibiranno presso Piazza Aldo Moro a Cerveteri.

L'evento è a ingresso gratuito.



