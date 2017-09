Il celeberrimo “Sogno di una notte di mezza estate” è certamente fra le opere teatrali più conosciute, rappresentate ed amate della produzione shakespeariana e di tutta la storia del teatro in genere.

Lo spettacolo verrà presentato nel suo inglese antico e in forma pressoché integrale, con musiche originali di grande effetto. Un cast di oltre 25 artisti fra attori, ballerine e musicisti interpreteranno la commedia per ricreare ancora una volta la bellezza, il divertimento e la magia di questo straordinario testo.