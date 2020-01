Sognando i serpesci di Antonio Bruni

I Serpésci sono strane creature, né serpi, né pesci, sono dentro alcuni di noi e si rivelano nelle manie, nelle ossessioni, nelle visioni creative. Il Serpésce è la congiunzione tra la normalità e un pizzico di originale follia. I personaggi che Antonio Bruni mette in scena, svelano, con toni di autoironia, il proprio Serpésce.



Sognando i Serpésci – persone di solitaria mania

Drammaturgia e regia di Antonio Bruni.

Interpreti Ornella Cerro e Piermarco Venditti.

Coro Valentina Del Monte, Laura Scala, Benedetta Vergari e Camilla Tibaldi.

Domenica 16 febbraio ore 18,30.

Teatro dei Ginnasi, via delle Botteghe Oscure 42, Roma

Info e prenotazioni 3464775289 - 3286446474

teatrodeiginnasi.prosa@gmail.com



