Soft Trekking sulle banchine del Tevere L’Isola: porti, ponti e storia di una città attraverso il suo “Fiume”

Soft Trekking sulle banchine del Tevere - L’Isola, i porti ed i ponti, storia di una città attraverso il suo “Fiume”

INFO

-La visita sarà condotta da: Cristiana Berto, storica dell'arte, esperta di urbanistica antica, moderna e contemporanea.

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, Ponte Sublicio (lato Piazza di Porta Portese).

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE.



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10 nuovi iscritti; €9 soci

Ragazzi (14-17 anni) €6 nuovi iscritti; €5 soci

Bambini (6-13 anni) €3 nuovi iscritti; €2 soci

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.



NOTA BENE

SCONTI

2 euro di sconto a chi prenota e partecipa a 2 visite organizzate dalla nostra Associazione durante la stessa settimana (la settimana va da lunedì a domenica). Se interessati, potrete trovare le informazioni relative alle altre visite sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it



DESCRIZIONE

Scarpe da ginnastica e via! Faremo una passeggiata lungo il Tevere, ne seguiremo il suo percorso e la sua storia, una storia che segnerà il destino di Roma.

Roma deve la sua nascita e la sua esistenza al Tevere, la leggenda ce lo racconta. C’è chi ha detto, però, che il Tevere non è solo responsabile della nascita di Roma, ma è la città stessa; l’identificazione va riferita alla sua storia, all’assetto naturale che la caratterizza, ma anche alla vita, che nel passato, si svolgeva in prevalenza sulle rive del fiume e che in buona parte dipendeva dal fiume stesso; perché era approvvigionamento di viveri, di acqua, di lavoro, in una parola, della vita stessa della sua popolazione.

Si seguiranno le banchine del fiume come la trama di una storia, quando all’inizio il Tevere costituiva un confine sicuro e facilmente difendibile, ma con l’ingrandirsi della città furono costruiti i ponti e i porti per i tanti commerci che si svolgevano sulle sue rive. Ma er “Fiume” come affettuosamente lo chiamano i romani, ha sempre messo a dura prova il suo popolo, esondazioni e inondazioni hanno distrutto, strappato, allagato in una eterna alternanza di fortune.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3315632913 o 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.