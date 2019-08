I bambini e ArtCity: "Il soffio di Sofia" a Castel Sant'Angelo

Venerdì 23 agosto (Cortile Alessandro VI, ore 20.00) al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, va in scena

“Il soffio di Sofia”, quarto appuntamento con la rassegna dedicata ai bambini nell’ambito di Art City 2019, un progetto organico di iniziative di arte, architettura, letteratura, musica e teatro realizzato dal Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli.

Il soffio di Sofia a Castel Sant'Angelo

“Il soffio di Sofia” è la storia di una piccola sarta, che non si arrende alle macchine e che continua a sognare. Una fiaba leggera che ci porta a sentire come la semplicità di un desiderio possa essere così importante, anche quando tutto sembra essersi fermato, e che ci ricorda l'importanza di custodire i propri sogni e di conservare il coraggio di realizzarli. Lo spettacolo di e con Desy Gialuz è prodotto dal CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia. Le musiche dal vivo sono di Michele Budai.

Un luogo, un villaggio dove il vento soffia e le braccia dei mulini si muovono dando vita ai sogni degli abitanti. E se una mattina tutti i mulini si fermassero, cosa potrebbe accadere? È quello che succede qui, quando arrivano le macchine perfette a rendere tutto uguale. I mulini finiscono di muoversi ma il vento no, lui rimane, in attesa che qualcosa accada. E accade che Sofia, una piccola sarta, non si arrende alle macchine, ma continua a sognare. Inizia così un viaggio, in cui Sofia nel silenzio della notte incontra un amico, il Gigante Solitario, che le ricorda l’importanza delle piccole cose, dei desideri per ridare vita al cuore delle persone. Il vento, protagonista silenzioso, aspetta che i due personaggi si muovano nella direzione dei loro sogni, portandoli lì dove essi si possono realizzare. Sofia e i suoi amici di sempre (il metro, le stoffe, gli spilli e i fili) continuano a vivere nella sua piccola realtà e la fanno diventare creatrice di una nuova speranza. Abitano il suo mondo colorato, prendendo vita attraverso suoni, melodie, rumori e voci in una scenografia "tessuta" in verticale che si intreccia continuamente alle diverse storie.

I Bambini e Artcity è un progetto curato da Casa dello Spettatore dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie che propone una modalità innovativa per vivere il patrimonio storico, artistico e architettonico del Polo Museale del Lazio attraverso l’incontro con le arti sceniche. Sette modi diversi per visitare e conoscere il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo e sette spettacoli indirizzati alle nuove generazioni. Un viaggio ludico-educativo che accompagnerà gli spettatori-visitatori in un’esperienza complessiva dello sguardo mettendo in dialogo museo e teatro. Ogni appuntamento prevede due percorsi di visita mirati in contemporanea: uno pensato per i bambini e uno dedicato agli adulti che li accompagnano, e un'attività di didattica della visione sugli spettacoli. Al termine, i due gruppi si ritroveranno nella suggestiva cornice del cortile Alessandro VI per assistere agli spettacoli.

IL SOFFIO DI SOFIA

Venerdì 23 agosto

Cortile Alessandro VI

Informazioni e prenotazioni: +39 333 4954424

Inizio visita Castello, percorso ludico-educativo: ore 18.00

Inizio spettacolo: ore 20.00

Gratuito per i bambini, euro 7,50 per gli adulti

info@casadellospettatore.it - www.casadellospettatore.it

I BAMBINI E ARTCITY

Domenica 14 luglio - Pinocchiata

Sabato 3 agosto - Storia tutta d’un fiato

Domenica 18 agosto - L’anatra, la morte e il tulipano

Venerdì 23 agosto - Il soffio di Sofia

Sabato 24 agosto - Rana Rana

Domenica 1 settembre - Racconti dal bosco

Domenica 8 settembre - Caro Orco