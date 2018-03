Snarky Puppy, la band underground americana a Roma

“Non è esattamente una jazz band. Non è una jam band. Probabilmente è meglio prenderli per quello che sono, piuttosto che giudicarli per quello che non sono".

Nate Chinen - New York Times

Evento speciale estivo del Roma Jazz Festival arrivano in Italia per una data unica al Roma Summer Fest gli Snarky Puppy, la band underground americana più acclamata degli ultimi anni fondata da Michael League, che ha guadagnato il suo primo Grammy Award nel 2014 per la Best R&B Performance. Hanno vinto un altro Grammy nel 2016 nella sezione Best Contemporary Instrumental album con Culcha Vulcha, sezione già vinta nel 2015 con Sylva.