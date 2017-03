Lunedì 13 marzo, ore 18, a Roma, Alessio Beltrami e Luca Mazzucchelli presentano "Snapchat: Come utilizzare l'app social del momento" (Dario Flaccovio Editore) alla libreria IBS Libraccio (via Nazionale 254/255). Con gli autori interviene Giulio Gaudiano, imprenditore digitale e podcaster. Con l'esperienza degli autori e i consigli degli influencer italiani più seguiti, il nuovo volume "Snapchat" della collana WebBook di Dario Flaccovio svela ai lettori tutti i segreti e le astuzie per rendere davvero utile questa applicazione e per comprenderne le reali ed elevate potenzialità sia per l'uso personale, sia per quello aziendale e di business. Beltrami e Mazzucchelli - consulente di comunicazione specializzato nel Content Marketing il primo e psicologo da sempre interessato alle nuove tecnologie il secondo - mettono al servizio degli utenti il loro know how per evitare passi falsi e perdite di tempo.