Gli Smoking Cats in concerto al Cotton Club

Gli Smoking Cats arrivano al Cotton Club il prossimo 23 febbraio. La band di grande impatto, guidata dalla cantante del New Jersey Fatimah Provillon, propone un repertorio che spazia dall’Acid/Jazz, al Nu-Soul, all’R&B, attingendo dai repertori di Erykah Badu, Jill Scott, D’Angelo, Chaka Khan ed altri grandi artisti del genere.



Il gruppo si è esibito in molti Festivals e clubs italiani riscuotendo ogni volta grande apprezzamento dal pubblico, questo grazie ad una splendida voce soul e ad un sound entusiasmante prodotto da musicisti esperti del genere, che non mancano di esibire le proprie doti nell’improvvisazione durante le performance dal vivo.



Cotton Club

Via Bellinzona 2

info@cottonclubroma.it

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468



Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 10 euro



Line-up

Fatimah Provillon, voce

Alessandro Tomei, sax/clarinetto

Mirko Locatelli, piano

Roberto Ceccarelli, basso

Gianluca Costa, batteria