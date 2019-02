Smoked Blues al Teatro Furio Camillo

Regia di Diana Florindi

Coreografie di Karen Fantasia



Smoked Blues è un lavoro in costante divenire, fucina di idee e sperimentazioni coreografiche.

E' uno spettacolo nato con il jazz, che accompagna tutto la sua attuale evoluzione, con brani superbi da Duke Ellington a Fats Waller, da Tony Scott a Charles Mingus.



Il jazz, così chiaro e coerente in contrasto con le continue incomprensioni dei danzatori sul palco.

Passiamo tanto, troppo tempo della nostra vita a non capirci e non spiegarci o a sperare che qualcuno ci comprenda per tempo.



INTERPRETI:

Alessandra Cantatore

Francesco Ciani

Michela De Stefano

Sefora Di Rosa

Karen Fantasia

Laura Marino

Giulia Miceli

Francesca Schipani

Rita Taddei

Gaia Tinarelli



Con la partecipazione straordinaria di Davide Richichi.



_______________________________________________________________



Il corto coreografico “Smoked Blues” vince nel Luglio 2017 il concorso “CoreograficaMente”. Nella sua forma ridotta va in scena nell’Agosto 2017 a Calvi dell’Umbria e a Marzo 2018 al Teatro Furio Camillo per la manifestazione “Playground”.

Lo scorso Giugno 2018 va in scena integralmente presso il Teatro Lo Spazio di Roma.



REVERSO è la giovane compagnia con la direzione artistica di Diana Florindi, con residenza stabile nel Centro di formazione professionale Opificio (Roma)

La compagnia ha recentemente portato in scena lo spettacolo "La maleducazione di Carmen", una rilettura contemporanea del balletto su musiche originali di Bizet.

_______________________________________________________________



