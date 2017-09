Slow Magic Live @ Monk

Slow Magic sarà in concerto live il 15 settembre 2017 al Monk - Circolo Arci di Roma.

Arriva al Monk la rivelazione dell'elettronica contemporanea tra dream pop e chillwave

Il musicista Slow Magic, che cela il suo volto dietro una maschera coloratissima, ha pubblicato lo scorso maggio il suo nuovo singolo “MIND” che anticipa il suo terzo lavoro in studio, in uscita per l'etichetta indipendente Downtown Records.

Autodefinitosi con l'espressione “music made by your imaginary friend”, l'enigmatico produttore americano vive sin dagli esordi nel più totale anonimato, nascondendo la propria immagine e focalizzando l'attenzione sui suoi brani scolpiti su beat energici e melodie eteree che creano una dimensione cosmica e sognante ai limiti tra dream pop e chillwave.

ATTENZIONE: INGRESSO RISERVATO AI TESSERATI ARCI, LA TESSERA VA RICHIESTA ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'EVENTO