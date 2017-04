Slow Food Day 2017: la rivoluzione del cibo ad Ariccia

Slow Food Day si festeggia ogni anno in oltre 300 piazze italiane. Quest'anno la condotta Slow Food Albano e Ariccia ha scelto, mercoledì 12 aprile, una "piazza" particolare per donare un messaggio di consapevolezza sulla scelta del cibo: l'auditorium del Liceo James Joyce di Ariccia dove 600 studenti assisteranno alla proiezione del film Food ReLOVution e incontreranno Thomas Torelli - regista anche di "Un altro mondo" - che sarà presente al dibattito per rispondere alle domande dei ragazzi. "Food ReLOVution: tutto ciò che mangi ha una conseguenza" è un coinvolgente e rivelatore documentario sulle conseguenze nefaste prodotte da agrindustria e allevamenti intensivi su salute, ambiente, fame nel mondo e benessere degli animali. L'obiettivo è mostrare come questi problemi globali riguardino tutti e siano correlati tra loro. Scegliere ciò che mangiamo con consapevolezza è un atto rivoluzionario che può cambiare il mondo: nel film una carrellata di interviste ad ospiti di peso internazionale, da Carlo Petrini a Vandana Shiva, Colin Campbel e figlio, Franco Berrino, Peter Singer, Frances Moore Lappè e molti altri. Un viaggio in giro per il mondo per raccontare che la consapevolezza alimentare non è una "frase" con cui riempirsi la bocca, ma il primo e più importante passo pratico verso il tentativo di invertire la rotta rispetto alla distruzione del nostro unico pianeta e per tornare a porsi nella natura e non al di sopra di essa. Il primo e più importante passo per la costruzione di un mondo migliore inizia dai gesti quotidiani del fare la spesa in maniera consapevole, del sapere cosa si compra e cosa si mangia. Solo così riusciremo a "non farci mangiare" e a non far mangiare i nostri diritti dalle multinazionali dell'agroindustria. Perché il cibo, il buon cibo, non è una merce, ma un diritto. Che dobbiamo difendere con i denti. Il film vuole essere uno strumento stimolante di comprensione e d'informazione che ci ricorda che abbiamo il potere di cambiare le cose se vogliamo davvero, a cominciare da noi stessi. Essere consapevoli di questo, ci aiuta a capire l'importanza delle nostre scelte quotidiane. A spronarci a compiere azioni basate sulla coerenza, la consapevolezza e l'amore che nasce dal rispetto per la Vita. Il cambiamento che stavamo aspettando inizia con noi stessi. La scelta è la nostra arma più potente, impariamo ad usarla. Solo allora potremo dare un contributo a cambiare il mondo. Non bisogna affidarsi solo ai dogmi alimentari imposti dalla società ma conoscere ciò che si mangia, l'unico modo per dare inizio alla rivoluzione. Fatta con amore.