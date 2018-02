Slavi Bravissime Persone alla Locanda Atlantide

Continua il lungo tour italiano degli Slavi-Bravissime Persone che, dopo aver partecipato alla serata di apertura della Biennale MarteLive a dicembre 2017, tornano a Roma venerdì 9 febbraio alle 22, portando sul palco della Locanda Atlantide il loro ritmo gitano (via dei Lucani 22b – ingresso 3 euro).

Con lo spirito irriverente che li contraddistingue gli Slavi presentano il primo album d'inediti dal titolo omonimo alla band e pubblicato il 25 ottobre scorso per Beta Produzioni.

La band è un contenitore di sperimentale, fondato dai musicisti Antonio Ramberti (Duo Bucolico), Marcello Jandu Detti (Supermarket, Giacomo Toni), Nestor Fabbri (Nobraino), Alfredo Portone (Supermarket, Giacomo Toni, Saluti Da Saturno, Jang Senato), il Pitone (Howbeatswhy), che hanno deciso di portare in giro per l’Italia e l’Europa una collezione di eccellenti brani, ingiustamente ignorati o dimenticati, con una leggerezza che non sfocia mai in superficialità.

Slavi-Bravissime Persone è un percorso che parte dalle sonorità della musica gitana, percorre quelle dell’elettronica e sfocia nel pop, ideato ed arrangiato, però, per non passare nel circuito mainstream. Tutto il concept sonoro si regge sui fiati mentre basso tuba, trombone, bombardini e clarinetti vengono utilizzati in maniera "indie", nel senso di indipendenti dalle mode degli ultimi anni.

Sebbene nella formazione siano presenti ben due chitarristi, lo strumento a sei corde è relegato ad un ruolo marginale nel sound generale del disco. In definitiva i testi di stampo cantautorale, immersi in un sound elettro-gitano, fanno di questo primo disco degli Slavi - Bravissime Persone - qualcosa di originale nel panorama pop italiano.