Sky Wine a Terracina

L'evento Sky Wine approda a Terracina per l'edizione 2017. A maggio l'appuntamento con la prestigiosa rassegna enologica. Il primo appuntamento del 2017 della nota manifestazione di valorizzazione enologica "SKY WINE", si svolgerà a Terracina nel weekend di sabato 13 e domenica 14 maggio.

Il magnifico e millenario Centro Storico sarà la superba cornice alla degustazione di vini provenienti dal nostro territorio e da altre località. La tradizionale kermesse itinerante giunge alla 10^ edizione, con la continua riscoperta dei centri storici della Provincia di Latina, mediante l'ideazione di “inconsueti” e caratteristici percorsi enologici.

La scelta della Città di Terracina come ubicazione dell’evento è voluta sia per la grande ricchezza di storia e cultura, sia perché il luogo rappresenta la tradizione vitivinicola nostrana con la presenza di uno dei vitigni autoctoni più rinomati e conosciuti: il “Moscato di Terracina” per il quale è stata riconosciuta la relativa zona di produzione DOC.

Le location prescelte, site nel cuore del ricco centro storico del paese, coniugheranno la storia dei luoghi e la volontà di conferire importanza ed eleganza alla presentazione dei prodotti nostrani, autentici tesori delle nostre terre. Al vino saranno infatti affiancate degustazioni di altre preziose eccellenze agroalimentari del nostro territorio.

Nel percorso enologico avente come tema “La riscoperta degli autoctoni”, il vino si racconterà con storie, profumi e tradizioni con partenza dall’agro pontino ed un successivo sguardo rivolto alle altre provenienze geografiche sia vicine che distanti.

Novità dell'edizione è senz'altro l'introduzione di una giornata aggiuntiva (lunedì 15 maggio dalle 10.00 alle 14.00) riservata esclusivamente agli operatori di settore appositamente invitati (albergatori, ristoratori, esportatori, enoteche ecc.) al fine di incentivare le eventuali relazioni commerciali.

Gli idonei strumenti di una degustazione di qualità, “calice e tracolla” saranno forniti al pubblico con una esclusiva personalizzazione a tema in onore della città ospitante.

Nelle due giornate sono inoltre previsti quattro convegni di approfondimento enologico sulle caratteristiche dei vitigni autoctoni e due correlate presentazioni letterarie.

Nei percorsi esterni di collegamento, tra gli edifici destinati ad ospitare le aziende espositrici (Palazzo della Bonificazione – Atrio del Palazzo Comunale – Palazzo del Vescovado), vi saranno intrattenimenti con la presenza di artigiani, musica ed i giocolieri del fuoco “Fire Animation”.

La manifestazione prevede nel weekend l’apertura al pubblico dalle 17.00 alle 24.00. L'evento tra gusto e riscoperta storico-artistica della città è promosso dall'Associazione “Gradazione Tredici" in collaborazione con il Comune di Terracina.