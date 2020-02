Skinny Macho a Touch the Wood

Il 7 febbraio, Touch The Wood ospita Skinny Macho uno dei personaggi cardine per la musica black di Londra. Selector di una versatilità rara è uno dei referenti principali per il programma musicale del colosso Boiler Room. A questo si aggiunge una residency di spicco per NTS Radio.

Nel suo programma radiofonico ha ospitato personaggi come Mall Grab, Zomby, Slowthai o Nosaj Thing. A questo si aggiunge il lavoro sulla sua etichetta ed evento Bone Soda su cui è stato lanciato proprio Slowthai.

Touch The Wood

Touch The Wood è il nuovo punto di riferimento per la scena hip hop, rap e trap di Roma. Con i suoi appuntamenti settimanali al Goa Club, il party ospita il meglio della scena nazionale e internazionale.