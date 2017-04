Torna la 4° edizione di Skin Taste: Old factory new capital

Skin Taste giunge alla sua 4° edizione con l'opera OLD FACTORY NEW CAPITAL, frutto della collaborazione tra Igor Grubić (Zagabria, 1969) e Raffaela Mariniello (Napoli, 1962). L'inaugurazione al pubblico si terrà giovedì 20 aprile 2017 alle ore 19.00 presso la sede di PortoFluviale, Roma. OLD FACTORY NEW CAPITAL è un'opera in cui l'estetica e la visione concettuale di Grubić e Mariniello si uniscono e quasi si fondono. La ricerca di entrambi sulle aree industriali e sulla dismissione delle fabbriche perseguita sotto il punto di vista del cambiamento del paesaggio urbano, sociale ed economico si riflette nella scelta delle sei fotografie di fondo, alternatamente di uno e dell'altro, che hanno per tema archeologie industriali appartenenti a diverse aree geografiche del Mediterraneo, dai Balcani al Libano passando per Atene e Napoli. Scheletri di cemento e luoghi fantasma che trasudano un passato lontano e che oggi sono simboli di abbandono divengono lo spunto per incoraggiare nuove strategie economiche. L'opera gioca sul sottile equilibrio tra l'immagine - in cui si riconosce l'esperto occhio fotografico di Raffaela Mariniello - e il messaggio che della pubblicità mutua la dinamica - pratica tipica di Grubić - il cui font d'ispirazione russa porta con sé il carico rivoluzionario del costruttivismo antitetico al nostro presente. Sebbene non nasconda un'amara ironia, OLD FACTORY NEW CAPITAL riflette su quanto accade nel presente a diverse velocità sia in Italia che in Croazia - e nella stessa zona Ostiense in cui è situato il locale PortoFluviale - sul lungo e difficile processo di riconversione non solo di un'area urbana ma dell'intera società. Igor Grubić (Zagabria 1969) tra i più affermati artisti croati della sua generazione, è noto per il suo attivismo politico e morale e per le sue operazioni negli spazi pubblici, spesso nati in un'atmosfera misteriosa di anonimato, che mirano a generare nuovi significati come la serie 366 Liberation Rituals (2008) o Black Peristyle (1998). Attivo dagli anni 90 il suo lavoro include performance, fotografia e video e dal 2000 inizia a lavorare anche come produttore. I suoi lavori sono stati esposti in numerose rassegne e istituzioni internazionali tra cui Manifesta 4, Francoforte; Tirana Biennale 2; 50.October Salon Belgrade; 11. Istanbul Biennial; Manifesta 9, Genk, Gwangju Biennale 20th; "Zero Tolerance", Moma PS1, New York, Palais de Tokyo, Parigi. In Italia tra le altre ha partecipato a Present Future ad Artissima nel 2001 e alle mostre "Il Piedistallo vuoto" e "Gradi di Libertà" rispettivamente al Museo Civico Archeologico e al MAMbo di Bologna nel 2014 e nel 2015. Lavora con la galleria Laveronica di Modica. Raffaela Mariniello è nata a Napoli nel 1965. Tra le più note fotografe del nostro territorio, la sua ricerca è rivolta a tematiche sociali e culturali, con un'attenzione particolare alla trasformazione del paesaggio urbano e al rapporto tra l'uomo i luoghi che abita. Nel 1991, con la chiusura definitiva dell'Italsider di Bagnoli, realizza una campagna fotografica sull'industria, a tutt'oggi l'unica testimonianza storica sull'attività dell'acciaieria. Il lavoro Bagnoli, una fabbrica è stato esposto a Napoli, Nantes, Calais, Parigi e Milano. Nel 2006 ha iniziato la serie Souvenir d'Italie sui centri storici delle città italiane, in cui è evidenziata la trasformazione dei luoghi preda del turismo di massa. Ha partecipato a numerose mostre collettive in Italia e all'estero, tra cui la XII Quadriennale d'arte di Roma, VIII Biennale di Fotografia di Torino, XI Biennale di Architettura di Venezia, Festival della Fotografia di Roma, e ha esposto, tra gli altri, al MOCA di Shangai, al MAXXI di Roma, al Museo MADRE, Napoli. Lavora con la storica galleria Studio Trisorio di Napoli. Skin Taste è un progetto pluriennale di PortoFluviale a cura di Adriana Rispoli. Ogni anno un artista è invitato a realizzare un'opera site-specific in carta da manifesto per rivestire la facciata dell'ex deposito degli anni '50 oggi sede del noto locale. La riqualificazione estetica dell'area metropolitana, la volontà di promuovere un messaggio creativo anziché pubblicitario e l'ampliamento del pubblico dell'arte contemporanea sono gli obiettivi che Skin Taste si prefigge. L'opera OLD FACTORY NEW CAPITAL di Igor Grubić e Raffaela Mariniello si potrà vedere esposta sulla facciata dell'edificio di PortoFluviale fino al 20 luglio 2017. Skin Taste è un progetto pluriennale di PortoFluviale. Nelle precedenti edizioni sono stati coinvolti gli artisti: Mariangela Levita, Flavio Favelli e Giuseppe Stampone. La IV edizione è realizzata con il supporto di Caffè Mogi e Seda.

