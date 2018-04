Skin on the Beach al Primo Maggio

In occasione del primo maggio, il Circolo degli Illuminati si sposta sulla costa di Capocotta portando in consolle l’icona rock Skin. Insieme a lei alcune esibizioni live e set dei producer e deejay che sono punti fermi del celebre locale di via Libetta.

Oltre al ricco programma musicale, sarà possibile godere del mercatino hippie e assaporare prelibatezze offerte da diverse postazioni dedicate allo street food.



Con una carriera di vent’anni da solista e come frontgirl della band Skunk Anansie, Skin è una delle stelle rock internazionali più apprezzate in Italia. A rafforzare questa notorietà c’è anche la presenza come giudice nell’ottava edizione di X Factor Italia.



Oltre a essere una cantante di successo, Skin ha sempre portato avanti la sua passione per il deejaying, L’artista inglese ha maturato questa abilità nei party studenteschi ai tempi della sua permanenza in un college di Middlesbrough.



“È curioso, perché in realtà ero una dj ancora prima di diventare una cantante. Quella è stata la mia prima scelta musicale. Ho cominciato a fare la dj a 17 anni, mettevo musica che altri non mettevano. Alla gente piacevo molto perché suonavo di tutto, mentre invece i dj di solito mettono solo la musica che piace a loro. Ha affermato la star inglese in un’intervista al Messaggero.



Recentemente Skin ha portato avanti questa attività con grande piacere ed entusiasmo, rendendo le sue esibizioni assolutamente convincenti anche nell’ambito della dance.



A precederla i dj set di Fabio Florido, la tech house dei deejay italiani d’esportazione Julien Sandre e Luca Bortolo, mentre Swoosh e Sinnerman offriranno un live in chiave elettronico. Swoosh è live performer romano che con la sua Gibson ha creato una sintesi tra il rock psichedelico e l’elettronica più ritmata. Sinnerman è invece un duo che mette sul palco un computer e un contrabbasso creando un ponte tra jazz afrobeat, funk e incontrano la musica elettronica.



Mercatino Hippie



Oltre alla parte musicale sarà allestito il Mercatino Hippie, appuntamento mensile di riferimento del Circolo degli Illuminati.



Prevista la presenza di decine di artisti: pittori, giocolieri, musicisti, artigiani, stilisti, ballerini acrobati, artisti di strada, sciamani, cartomanti per rivivere l'atmosfera bizzarra e colorata dell'epoca Hippie e celebrare l'amore libero e la pace.



Durante la giornata ci si potrà immergere nel mondo dei figli dei fiori con mercatini, spettacoli dal vivo e di acrobatica, concerti, dj set e spazi dedicati alla terapia, ai massaggi, fino alla tarologia.







Ore 11.00 – 2:00



INFORMAZIONI:



Ingresso gratuito



Botteghino: 10 euro (dalle 17:00)



www.circolodeglilluminati.it



https://www.facebook.com/CircoloDegliIlluminatiRoma/



info@circolodegliilluminati.it