SISTER(s) – miraggio su strada qualunque al Roma Fringe Festival. Una zona remota. Una civiltàˆ in stato confusionario e razzista. Bruno lavora alla stazione di benzina di famiglia insieme ad Allison, sua sorella.

Che succede se una notte Bruno apre il frigo e ci trova dentro la Madonna, un po’ alticcia per di più, che gli intima di farsi suora? Bruno le crederebbe? E Allison? SISTER(s) è un inno alla libertàˆ individuale. È un inno ai legami che ci uniscono e che non oppongono domande. È una storia. Stop. Le cose accadono, punto e basta. Chi non si adatta è perduto. E ci piace che sia così“.