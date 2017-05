Sistema Trappist-1, se ne parla all'Osservatorio Fuligni

Continua a destare scalpore ed entusiasmo la recente scoperta di sette pianeti gemelli della Terra attorno alla stella Trappist-1 a soli 40 anni luce da noi. Di questo sistema planetario, forse suscettibile di ospitare la vita, se ne parlerà venerdì 19 maggio alle ore 21:00 all'Osservatorio Franco Fuligni di Rocca di Papa in occasione dell'Astroincontro "Trappist-1: 7 pianeti terresti a 40 anni luce da noi". L'evento si inserisce nel fitto calendario di Astroincontri all'Osservatorio promossi dall'Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) per favorire la scoperta del cosmo e diffondere interesse verso l'astronomia. Ad aprire l'evento sarà una presentazione divulgativa sul tema a cura di un esperto ricercatore. Alla presentazione seguirà, come sempre, l'osservazione del cielo a occhio nudo e con il telescopio presente nella cupola dell'Osservatorio sotto la guida degli esperti operatori dell'ATA.