Single Carnival Party nello Chalet nel Bosco Roma, martedì 28 febbraio 2017. I single party di Roma più coinvolgenti organizzati da Roma Single e Speedate, nella nota ed elegante location di Roma nord: Lo Chalet nel Bosco. Lo Chalet nel Bosco ospiterà una serata all'insegna del divertimento, nascosti da una maschera tutto può succedere! E succederanno davvero tante cose, tipo? La maschera che sarà giudicata più intrigante vincerà uno speciale premio! Allora libera la tua fantasia e stupisci tutti con il tuo travestimento! Il divertimento non finisce lì…perché? Grazie alla formula Speed il giorno dopo potrai scoprire i like e i match ricevuti per continuare a sentire le persone che più ti sono piaciute! Il numero dei partecipanti sarà diviso equamente in uomini e donne (es 200 uomini/200donne) e per garantire ciò è richiesta la prenotazione! Start Aperitif CarnivalParty: ore 20.00 Dj Set e Animazione Speed Date Prezzo: CarnivalParty 20€ con buffet e drink La location si riserva il diritto di selezione all'ingresso. Prenotazione richiesta al 3404987255