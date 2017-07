Singita Sunset Aperitif: il tramonto è condiviso

Domenica 30 luglio a partire dalle ore 19.00 al Singita ci sarà un Sunset Aperitif per tutti i Foodies romani.

Singita Sunset Aperitif: il buffet

Oltre al cocktail bar con i super barman del Singita e al classico free buffet, ci saranno pizzotte, sushi e nachos con guacamole.

Singita Sunset Aperitif: live e dj set

Oltre a tutto questo, il live Dj Set di Kristine VonTrois. E non solo. Potrete scattare foto e selfie in vero stile Foodies.

Singita Sunset Aperitif: il tramonto condiviso

Al Singita il momento del tramonto è un must: il sole si nasconde nel mare mentre risuona il gong e tutti lo ammirano abbracciandosi in un momento di magico silenzio. Ecco, in quel preciso momento che dura solo pochissimi minuti, verrà realizzata la più grande condivisione di foto del tramonto su Instagram.

Aggiungete alla vostra foto del tramonto l'hashtag #SingitaSunsetAperitif: il giorno successivo FoodiesRoma insieme al Singita, sceglieranno la foto più bella. L'autore vincerà una esperienza sul baldacchino Singita per un'intera giornata più un telo Mandala colorato da spiaggia by Singita.