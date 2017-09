Singita loves Anidan

Il Lifestyle Beach Club di Fregene in sostegno dei bambini di una Casa Accoglienza in Kenya



Singita Miracle Beach invita a una serata sulla spiaggia con djset a sostegno dei bambini di Anidan.



Si tratta di 280 meravigliosi bambini accolti in una casa dove ricevono cibo, istruzione e salute. Anidan da anni è impegnata per farli crescere e per aiutarli a costruirsi un futuro. È possibile aiutare questa generosa onlus passando una bella serata al Singita sabato 23 settembre dalle ore 18.00, un evento di solidarietà in sostegno dei bambini della Casa di Accoglienza Anidan a Lamu in Kenya.



I contributi raccolti serviranno per sostenere direttamente il programma alimentare Anidan e in particolare l’ampliamento e la manutenzione dell’orto della Casa che produce parte della frutta e della verdura necessaria per la preparazione quotidiana dei pasti dei bambini.



Quota di partecipazione (cena a buffet con bevande incluse): adulti 30€, bambini 10€.



L’intero ricavato della serata sarà devoluto ad Anidan onlus.

Info e prenotazioni: 06-61964921