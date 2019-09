Singing in the Mall, uno studio di registrazione itinerante a CinecittàDue

A tutti piace cantare. C’è chi lo fa in macchina, chi sotto la doccia, chi in compagnia e chi rigorosamente da solo. Per alcuni è un lavoro, per altri solo passione. Dal 4 al 13 ottobre 2019, con “Singing in the Mall”, sarà possibile farlo anche in un vero e proprio studio di registrazione, presso il Centro Commerciale CinecittàDue, in Viale Palmiro Togliatti 2.

Singing in the Mall a CinecittàDue

“Singing in the Mall” è un progetto che sta girando l’Italia, portando nelle principali gallerie commerciali una struttura innovativa costituita da una stanza insonorizzata e personalizzata di 5 mq, dove l’utente può cantare un brano scegliendo il suo preferito tra i 42.000 proposti. È possibile ricevere il video della propria esibizione e condividerlo sui propri canali social.

Inoltre, caricando il proprio video sulla piattaforma http://www.singinginthemall.it, l’utente parteciperà al contest online per provare a vincere tanti buoni shopping.

Per leggere il regolamento e restare sempre aggiornato sugli eventi organizzati dal Centro Commerciale, visita il sito web www.cinecittadue.com e segui la pagina Facebook www.facebook.com/CinecittaDue.