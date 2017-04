SinfoniTè al Teatro Le Maschere

Siamo in una sala da te senza tempo, entra una cameriera agitata che spiega che di li a poco arriveranno degli scrittori famosi. Gli autori sono chiaramente morti, si tratta di Rohal Dahl , Lewis Carrol, Gabrielle-SuzanneBarbot de Villeneuve , Mary Shelley, Pamela Lyndon Travers. Questi autori non sono ancora passati nell'al di là perché l'esame per passare a "miglior vita" o per meglio dire a "miglior morte" è inventarsi una storia avvincente, ma loro finora non ci sono riusciti. La cameriera li aiuterà a ritrovare la memoria, ripensando alla loro vita, e a ri-scrivere i loro romanzi più famosi. E' una commedia musicale molto divertente ma ricca di momenti emotivamente intensi, dove valori come l'amicizia, la tolleranza e la solidarietà, si intrecciano con la letteratura inglese e americana, dando allo spettacolo INEDITO, NUOVO, un valore UNICO. Lo spettacolo è adatto a tutte le età. La compagnia del Cappellaio Matto si afferma sul territorio romano già dal 2014 quando vince il premio "Luca Franco" come migliore spettacolo "E ci chiamano matti", miglior attore protagonista e premio della critica per il personaggio di Irma. Grandi soddisfazioni e grande orgoglio per la compagnia sono arrivati anche dalla Cappellaio Matto Academy che negli ultimi due anni ha conquistato ambite borse di studio e premi a concorsi internazionali importanti come "Musical Il concorso" e "Let's musical" dove con il gruppo ha ottenuto un punteggio che la ha decretata Champion over all. A settembre del 2016 dopo due anni di grande apprezzamento, grande lavoro e grandi soddisfazioni da parte del pubblico romano, la compagnia decide di dare a giovani leve l'opportunità di studiare e vivere il teatro insieme a dei veri professionisti del musical. Il risultato è esilarante. Da non perdere. SCRITTO DA Eleonora Benedetti REGIA DI Martin Loberto COREOGRAFIE Erica Picchi VOCAL COACH Lavinia Fiorani