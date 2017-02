Sinestetica presenta Doppia Coppia - Fuga da(c)qua - Tokyo Transit

Fuga da(c)qua. Tre architetture veneziane. di ZA² Siamo su isole fatte di terra, di architettura e di un tempo che scorre lento e silenzioso. Lo sguardo di ZA², volutamente e ostinatamente architettonico, restituisce un paesaggio veneziano inusuale, lontano dai percorsi da cartolina o dagli scorci tipici di Venezia frammentati dalla presenza massiccia dei turisti, attraverso scatti ragionati e controllati nella composizione fotografica. Un'architettura d'autore un po' dimenticata ne è l'unica protagonista: le persone si dissolvono come la laguna, i canali e le gondole in acqua, ormai lontane. Le forme e le prospettive progettate da De Carlo a Mazzorbo, Siza, Valle, Rossi e Aymonino alla Giudecca, sono i tre tasselli che compongono il puzzle di uno scenario urbano da riscoprire. Bio ZA² è un progetto fotografico di Emiliano e Lorenzo Zandri. Attivo dal 2016 con base a Roma, ZA² si interessa di fotografia di Architettura, con particolare attenzione ai processi di evoluzione dell'architettura e del paesaggio moderno e contemporaneo. Il loro primo progetto "Urban Selfportraits", una serie fotografica in Polaroid di autoritratti urbani a Roma, viene pubblicata nella sezione Portfolio di Domus di Novembre. Ad oggi, ZA² lavora su commissione ed a progetti personali, dalla scala urbana alla fotografia d'interni. ZA² za.quadrato@gmail.com www.zaquadrato.com -------------------------------- Alle 19:00 verrà presentato il libro "Tokyo Transit" edito da 66thand2nd Editore insieme all'autore Fabrizio Patriarca e a Stefano Gallerani. «La Tokyo di Patriarca è una macchina nevrotica, un laboratorio di patologie, di apocalissi localizzate. Più che dall'esotico, la vertigine affiora dall'automatico - lo stile definitivo di questa città». Alessandro Piperno Domenica 12 Febbraio ore 18:00 Ex Galleria Via Baccina 66, Monti, Roma 👉 INGRESSO LIBERO ✉️ info@sinesteticaexpo.com 🔎 www.sinesteticaexpo.com

